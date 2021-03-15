Лера Кудрявцева выложила милое видео с играющими дома дочерью и внуком

Москва, 15 марта. Российская телеведущая Лера Кудрявцева в честь Масленицы устроила в своем загородном особняке вечеринку, пишет Teleprogramma.pro.

В гостях у звезды были самые близкие люди — мама и сестра с сыном. Не секрет, что Кудрявцева не так давно стала бабушкой, поэтому среди участников веселья был и ее внук Лев. Такой привилегией артистку одарил ее родной сын Жан.

Интересный факт: внук Кудрявцевой родился за пару месяцев до появления на свет родной тети — дочери телеведущей Маши. В этом году обоим малышам исполняется по три года. У Льва день рождения в мае, а у Маши — в августе.

Лев и Маша часто проводят время вместе. Лера Кудрявцева сняла ролик, где внук и дочь весело резвятся под музыку у нее дома. Счастливые малыши умилили поклонников телеведущей.

«Солнышко, ей идет желтый цвет. Хотя… все к лицу»; «Представляю, как там у вас весело»; «Так и хочется пожмякать этого цыпленка»; «Какая доча милаха. Вся в мать»; «Счастья вам от чистого сердца и здоровья крепкого»; «Чудесные все, но лучше всех Машуня с племянником», — пишут подписчики Сети.

Кудрявцева попробовала себя в различных творческих жанрах. Она была и телеведущей, и актрисой, и даже танцовщицей. Эта удивительная женщина уже много лет радует поклонников и звездных коллег своей красотой, талантом и добротой. Как ранее писал ФАН, она приучает к творчеству и свою дочь Машу.