Когда в 2011 году заголовки мировых СМИ запестрели «арабской весной», никто не мог предположить, что для некоторых стран она обернется затяжными конфликтами и хаосом. Сотни тысяч погибших, миллионы беженцев и разгул терроризма — такой стала война в Сирии, с начала которой в этом году исполняется 10 лет.

В подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала Astra Militarum обсуждаем, с чего началась и к чему пришла гражданская война в Сирии.

Слушайте «ФАН Повсюду»: 10 лет войне в Сирии на Яндекс.Музыке

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В выпуске:

Как все начиналось: «арабская весна» в марте 2011.

Кризис в Сирии и как страна мешала интересам в США.

Сирийская оппозиция раскачивает обстановку — День Гнева.

Как повлиял религиозный фактор на раскол в стране?

Как США и Турция оказывали военную помощь «сирийской оппозиции».

Превращение протестов в разгул терроризма и переход конфликта в затяжную стадию.

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Также читайте спецпроект Международной редакции ФАН и Astra Militarium к 10-летию войны в Сирии.