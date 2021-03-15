«ФАН повсюду»: 10 лет войне в Сирии

Когда в 2011 году заголовки мировых СМИ запестрели «арабской весной», никто не мог предположить, что для некоторых стран она обернется затяжными конфликтами и хаосом. Сотни тысяч погибших, миллионы беженцев и разгул терроризма — такой стала война в Сирии, с начала которой в этом году исполняется 10 лет.
В подкасте «ФАН повсюду» вместе с автором Telegram-канала Astra Militarum обсуждаем, с чего началась и к чему пришла гражданская война в Сирии.
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В выпуске:
Как все начиналось: «арабская весна» в марте 2011.
Кризис в Сирии и как страна мешала интересам в США.
Сирийская оппозиция раскачивает обстановку — День Гнева.
Как повлиял религиозный фактор на раскол в стране?
Как США и Турция оказывали военную помощь «сирийской оппозиции».
Превращение протестов в разгул терроризма и переход конфликта в затяжную стадию.
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Также читайте спецпроект Международной редакции ФАН и Astra Militarium к 10-летию войны в Сирии.