Эксперт оценила причины и исход войны Меган Маркл с Букингемским дворцом

В жизни жены принца Гарри, бывшей актрисы и фотомодели, графини Сассекской Меган Маркл настал момент, когда она может вступить в борьбу с семьей королевы Великобритании и отомстить за прошлое. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог, нумеролог Элена Гамаюн.

Эксперт прокомментировала новость о том, что после нашумевшего интервью звездной пары на шоу Опры Уинфри Букингемский дворец привлек юридическую фирму к расследованию обвинений Меган Маркл в издевательском отношении к королевскому персоналу.

«Они инициируют это разбирательство, заранее понимая, что у нее наступает период, в котором она может добиться большого успеха, и пытаются ее «погасить». Они видят, что она претендует на власть, известность. Но Меган уже не в том разбитом и слабом состоянии, в котором была ранее. Сейчас у нее другая энергетика», — сообщила специалист.

По мнению Элены Гамаюн, у королевской семьи очень небольшие шансы в противостоянии с герцогиней Сассекской.

«Даже если они сейчас организуют против нее какое-то дело, она в состоянии с этим справиться, у нее появились ресурсы. Она будет бороться, доказывать, что они расисты. И она найдет поддержку в обществе. Если Меган станет известной и популярной, обретет власть, то может отомстить королевской семье», — рассказала собеседница ФАН.

В завершение она отметила закономерность подобного конфликта между двумя непримиримыми сторонами.

«В древности, если у врага рождался сын, то его старались убить, потому что наследник вырастет и будет мстить. Так и она, копила в себе боль, но больше не позволит так обращаться с собой. Она может повести себя очень агрессивно по отношению к ним. Для того, чтобы это предотвратить, они пытаются заранее ее «загасить», — подытожила психолог.

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