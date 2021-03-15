Украина рискует не дожить до своего 30-летия, если пойдет на штурм Донбасса

Если нынешние киевские власти рискнут пойти войной на Донбасс, то Украина может в этом году не отметить День независимости. С таким заявлением в интервью ФАН выступил известный российский военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Подразделения Вооруженных сил Украины приведены в состояние полной боевой готовности, заявил изданию «Страна.ua» неназванный украинский офицер. Он отметил, что по факту перемирие между Украиной и народными республиками (ДНР и ЛНР) закончилось еще в конце января. Кроме того, киевские силовики вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400–700 метров.

«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», — сказано в сообщении.

В свою очередь источник издания в Минобороны Украины заявил, что Генштаб ВСУ разработал несколько вариантов возвращения Донбасса, поскольку сегодня на стороне киевских силовиков серьезное преимущество — войска многочисленны и лучше вооружены. Инсайдер добавил, что армия Украины ждет приказа главнокомандующего Владимира Зеленского идти в наступление. Успех операции в ведомстве не подвергают сомнению при одном условии: если в конфликт не вмешается Россия.

«В этом случае наступление ВСУ будет остановлено. С большой долей вероятности затем придется отводить войска, чтоб не повторились котлы», — заявил источник.

Военный эксперт Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал информацию о том, что ВСУ приведены в полную боевую готовность. По его словам, киевские силовики могут пойти на провокации, чтобы развязать войну не только с Донбассом, но и Россией.

«Разговоры о том, что «день X» должен наступить, шли уже давно. Разведка ДНР и ЛНР сообщала, что киевские силовики перебрасывают на фронт технику. Кроме того, украинские власти концентрировали свои войска на крымском направлении. Также хочу напомнить, что у ВСУ уже имеется печальный опыт провокаций — они сбили над Черным морем в октябре 2001 года пассажирский самолет Ту-154, а также малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом в 2014 году. Поэтому, скорее всего, неслучайно наша армия начала проводить плановые учения в Крыму. Замечу, что граница России надежно защищена от всех возможных провокаций», — сказал собеседник ФАН.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предупредил, если нынешние киевские власти рискнут пойти войной на Донбасс, то Украина может в этом году не отметить День независимости.

«Украина сегодня ждет отмашки от главного заказчика войны в Донбассе — от США. Если поступит приказ, то украинские войска его выполнят. Война — жертвы среди мирного населения и солдат, поскольку у всех военнослужащих есть родственники. Печально, когда в угоду политическим амбициям, рейтингам и интересам Запада приходится погибать обычным людям. Помимо этого, не просто же так украинскую армию на протяжении стольких лет готовили и вскармливали, выделяя на ВСУ огромные деньги. Содержать просто так такую большую армию Киев себе позволить не может. Надеюсь, что ситуация все же не дойдет до большой войны. Не дай бог, если Киев попробует напасть на российский Крым. Это будет весьма печально и трагично для Украины, которая собирается в этом году отмечать свое 30-летие. Если так дело пойдет, то Украина может его и не отметить», — резюмировал Василий Дандыкин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что подразделения ВСУ в очередной раз обстреляли. Под удар украинских военных попал населенный пункт Александровка близ Горловки.