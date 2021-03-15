Муж Анны Нетребко признался, что будет скучать по Банану из «Маски»

Москва, 15 марта. Супруг оперной дивы Анны Нетребко и ее коллега по сцене Юсиф Эйвазов прокомментировал вылет Банана из шоу «Маска», в котором звезды скрываются под костюмами персонажей.

В прошлом выпуске передачи рассекретили личность еще одного героя. Выяснилось, что в маске банана выступал актер и шоумен Юрий Стоянов. Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров написал об этом пост в Instagram.

«Только я выучил хореографию Банана, и мы стали делать синхронно его фирменное движение — его сразу же рассекретили», — посетовал телеведущий.

В комментариях под постом Макарова отметился Юсиф Эйвазов. Видимо, супруг Анны Нетребко стал настоящим поклонником Банана, поэтому расстроился, что персонаж выбыл.

«Банан, мы будем по тебе скучать!!! Даже через маску пробивалась его добрая энергетика и харизма», — написал оперный певец.

Сам Юрий Стоянов признавался, что участие в «Маске» стало для него настоящим испытанием. У артиста даже возникли проблемы с дыханием во время проекта. Дело в том, что маска банана не позволяла Стоянову нормально дышать, но сам костюм при этом был достаточно удобным.