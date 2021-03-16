Загадочное отравление пяти школьниц расследуют в Пензенской области

Пенза, 16 марта. Пензенские следователи разбираются в обстоятельствах отравления пяти школьниц из села Поим Башмаковского района. Сообщение о нем появилось в группе «Подслушано в Башмаково» соцсети «ВКонтакте».

Автор поста высказал предположение, что причиной ухудшения самочувствия учениц могли стать наркотики.

Как стало известно ФАН, эти же школьницы уже сообщали о недомогании 5 марта, вследствие чего они были госпитализированы. Через неделю с диагнозом «неблагоприятное воздействие неопределенных факторов» их выписали, и в этот же день ученицы вернулись к занятиям. На одном из уроков все пять девушек вновь почувствовали себя плохо и их в срочном порядке доставили в медучреждение. Загадочным отравлением занялись пензенские следователи.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая сообщила ФАН, что версия с наркотическим отравлением не подтвердилась. В настоящий момент следователи проводят проверку, в ходе которой будет установлена истинная причина госпитализации школьниц.

«Проводится проверка по факту госпитализации пяти учащихся школы Белинского района, выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, алкогольное и наркотическое опьянение у несовершеннолетних не подтвердилось. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — поделилась Татьяна Махницкая.

Ранее ФАН сообщал, что директор пензенской школы назвал ложью информацию о том, что образовательное учреждение собирает с родителей учеников деньги на покупку портретов президента и губернатора.