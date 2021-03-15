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«Единая Россия» намерена подвести итоги праймериз в начале лета

«Единая Россия» намерена подвести итоги праймериз в начале лета

Москва, 15 марта. Итоги предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на выборы в Госдуму в этом году собираются подвести 1 июня.

Онлайн-голосование, в котором будут выбирать кандидатов в Государственную думу, пройдет с 24 по 30 мая. При этом в некоторых случаях могут быть проведены праймериз в очной или смешанной форме.

Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области могут войти в шестерку регионов с дистанционным электронным голосованием на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

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