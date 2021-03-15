Спасатели МЧС вернули хозяйке в Нижнем Новгороде сбежавшего енота

Нижний Новгород, 15 марта. Сотрудники МЧС в Нижнем Новгороде поймали сбежавшего енота и вернули владелице. Целую операцию развернули в частном секторе.

Енота-полоскуна увидели во дворе одного из домов частного сектора на улице Прокофьева в Канавинском районе города. Однако еноты на улицах Нижнего Новгорода — не самое частое явление, поэтому очевидцы позвонили спасателям. Заявка была принята, и в скором времени приехал дежурный аварийно-спасательный отряд.

Животное поймали с помощью специального устройства. После этого сотрудники организации дали объявление о пропаже. На него откликнулись практически сразу же. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области. Пока енот находился у спасателей и ждал хозяйку, его накормили пирожками и яблоками.

До этого школьник из Уржума вытащил собаку из выгребной ямы. Пес провалился в нее случайно. Мальчик услышал громкий лай, когда возвращался с товарищами из школы.