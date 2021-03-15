Пензенский губернатор снял ночные ограничения с кафе и ресторанов

Пенза, 15 марта. Режим повышенной готовности, действующий на территории Пензенской области, подвергся изменениям. Решением главы региона пункт о запрете работы общепита в ночные часы признан утратившим силу. Об этом в понедельник вечером сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Свое решение Иван Белозерцев обосновал в Instagram. Он сообщил, что причиной для ослабления требований режима повышенной готовности послужила не только тенденция к снижению количества ежедневно заболевающих горожан, но и многочисленные просьбы предпринимателей.

«Сегодня подписал постановление о снятии ограничений с работы общепита в ночные часы. Ко мне обратилось большое число предпринимателей с просьбой разрешить деятельность с 23:00 до 6:00. Вместе с коллегами мы проанализировали эпидситуацию и решили пойти бизнесу навстречу ранее, чем предполагали», — написал губернатор в соцсети.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензу из Москвы переедет «Аллея правителей России», созданная известным отечественным скульптором Зурабом Церетели.