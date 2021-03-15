Власти Крыма назвали сумму иска к Украине по водной блокаде

Симферополь, 15 марта. Власти Крыма планируют провести мероприятие по подготовке иска к Украине по водной блокаде полуострова. Об этом заявил первый зампред Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Сумма иска может составить от 10 до 20 триллионов рублей. Об этом стало известно на слушаниях в Общественной палате РФ. Водная блокада Крыма нанесла ущерб экологии, сельскому хозяйству, предприятиям региона и здоровью жителей полуострова.

«Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10–20 трлн рублей, должны выйти на эту цифру», — отметил политик.

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ранее виновных в водной блокаде Крымского полуострова. Он заметил, что в проблемах с поставкой воды виноваты украинские политики, которые покинули регион после его воссоединения с РФ.

Крымский полуостров вернулся в состав России в 2014 году после референдума. За присоединение республики проголосовало большинство жителей. Москва неоднократно отмечала, что суверенитет России над Крымом не подвергается сомнению.