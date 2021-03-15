«Газпром» увеличил объемы поставок газа в страны дальнего зарубежья

Москва, 15 марта. Холдинг «Газпром» нарастил экспорт газа в страны дальнего зарубежья. Об этом журналистам стало известно из сообщения российской компании.

«Газпром» рассказал о росте добычи голубого топлива за период с 1 января по 15 марта 2021 года. Она увеличилась в годовом выражении на 8,4%, или на 8,7 миллиарда кубометров. Показатель составил 112,4 миллиарда куб. м., ссылается ТАСС на сообщение компании.

Поставки газа в страны дальнего зарубежья повысились на 28,3%, или на 9,5 миллиарда «кубов». Экспорт достиг отметки в 42,9 миллиарда куб. м. В Турцию газа поставили в подотчетный период больше на 80,5%, в Финляндию — на 74,2%, а в Румынию — на 77,7%. При этом на 28,7% выросли объемы экспорта в ФРГ, на 52,1% — в Болгарию и на 24,5% — в Грецию.

Российская Федерация хочет нарастить поставки голубого топлива по «Силе Сибири» в Китайскую Народную Республика. Объемы экспорта могут увеличиться в два раза в 2021 году, заявлял ранее посол России в Пекине Андрей Денисов.