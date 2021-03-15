Пенсионера осудили за покушение на жизнь промышленного альпиниста в Перми

Пермь, 15 марта. Суд вынес приговор пожилому пермяку, который поднялся на крышу дома и обрезал трос промышленного альпиниста. Ремонтирующего фасад работника спасли страховка и коллега.

Вопиющий инцидент произошел на улице Пушкина, где два промышленных альпиниста ремонтировали фасад девятиэтажного дома. Когда высотники закрепили тросы на крыше здания и стали привычно спускаться вниз, из окна высунулся пенсионер и стал их прогонять, угрожая обрезать трос. Именно это он в итоге и сделал, едва не убив одного из рабочих.

По информации полиции, прокричав свои угрозы и не увидев ожидаемого действия, старик поднялся на крышу дома с ножом и принялся изо всех сил трясти тросы. Пенсионер кричал, чтобы альпинисты поднялись к нему, собрали свое снаряжение и ушли, иначе он произведет свои угрозы в действие.

Высотники не отнеслись к словам пожилого пермяка с должным вниманием, поэтому через какое-то время мужчина срезал одну из строп, в результате чего монтажник полетел вниз. Страховочная веревка спасла рабочего, и он повис между первым и вторым этажами. Напарник поднялся на крышу и спустил коллегу на землю.

Тогда же 72-летний пенсионер был арестован, в отношении него возбудили уголовное дело. Сперва дедушку приговорили к 15 годам тюрьмы, но после двухмесячного заключения заменили срок на домашний арест в виде одного года и двух месяцев ограничения свободы. Кроме того, пожилой пермяк обязан выплатить альпинисту штраф за испорченный трос в размере 40 тыс. рублей.

Не сумел избежать уголовного наказания пенсионер из Нижнего Новгорода. Пожилой мужчина получил десять лет колонии за педофилию.