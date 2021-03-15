Вашингтон, 15 марта. Американские разведывательные самолеты совершили 71 полет за январь и февраль. США отправляют беспилотники, чтобы собирать информацию про Крым и Калининградскую область.

Облет Калининграда в 2021 году был совершен 47 раз, а Крымского полуострова – 24 раза, сообщает EurasiaDaily. В разведывательных операциях используются различные самолеты, в том числе беспилотники и противолодочные самолеты.

Последний полет около Крыма был совершен стратегическим летательным аппаратом Rivet Joint 14 марта, а над Калининградской областью – 15 марта тактическим самолетом RC-12.

Минобороны РФ усилило силы противовоздушной обороны на этих территориях, после чего последовало наращивание сил НАТО около российских границ и слежка военными самолетами. Соединенные Штаты и Альянс пытаются выследить любые военные перемещения в данных регионах. Теперь НАТО использует летательные аппараты даже для учений в Черном море. В январе во время тренировок разведывательные самолеты использовались не только для сбора информации, но и для «отражения».

Также стало известно, как НАТО провоцирует Украину на войну с Россией.

Недавно издание RT сообщало, что в Киеве выразили надежду на максимально ускоренное вступление Украины в НАТО.