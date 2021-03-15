Евгения Пименова: Фаворит Меркель теряет шансы стать канцлером

Германскую внутреннюю политику продолжает штормить. Главная правящая партия страны, ХДС, которая, как еще недавно казалось, своей решительной борьбой с первой волной пандемии коронавируса успешно отыграла серьезно проседающие рейтинги, вновь столкнулась с кризисом.

Христианские демократы показали худший в своей истории результат на двух региональных выборах, состоявшихся накануне, — в Баден-Вюртемберге и Райнланд-Пфальце. И этот результат значит гораздо больше, чем тактический проигрыш на земельном уровне. Ведь это непременно скажется на предстоящей общефедеральной электоральной кампании — по ее итогам будет определена фигура нового канцлера.

Провал ХДС в самой партии объясняют тем, что население устало от жестких рестриктивных противоэпидемических мер (Германия с января находится в локдауне). Еще одним фактором стал разгоревшийся как раз перед выборами коррупционный «масочный скандал» — выяснилось, что ряд депутатов Бундестага от ХДС могли получать «вознаграждение» при закупке защитных масок.

Кроме того, ХДС то и дело упрекают в плохо организованной вакцинной кампании, а также в нехватке самих инъекций.

После тяжелого регионального поражения новый глава ХДС Армин Лашет, которого прочили на смену Ангеле Меркель, находится в весьма непростом положении. Ему срочно нужна стратегия обновления и прорыва, иначе партия рискует заметно растерять голоса избирателей, а сам Лашет — забыть о мысли занять-таки канцлерское кресло. И хотя партия его пока официально не выдвигала как претендента в борьбе за эту должность, негласно считается, что именно на его стороне находятся симпатии Меркель.

При этом некоторые комментаторы даже заговорили о том, что сейчас Армину Лашету в качестве партийного кандидата на пост главы правительства стоит номинировать баварского премьера Маркуса Зедера. Это, мол, поможет избежать политического краха, который потерпела его предшественница Аннегрет Крамп-Карренбауэр на посту главы партии — ее, как мы помним, тоже всерьез прочили на смену Меркель, однако череда скандалов в партии сильно подорвала ее имидж и вынудила уйти в отставку.

Однако несмотря на действительно нестабильную ситуацию, в которой оказалась ХДС, пока еще рано рисовать апокалиптические сценарии и говорить о том, что партию ждет полный провал на парламентских выборах в Бундестаг через полгода. Многое будет зависеть от того, кого же все-таки партийцы выдвинут в качестве кандидата, а также от эффективности дальнейшей работы правительства по преодолению пандемии и ее последствий для экономики.

Вероятнее всего, христианские демократы будут формировать будущее правительство. Вопрос лишь в том, кто станет их партнерами по коалиции и насколько прочным будет в ней их собственное положение.