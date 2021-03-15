Юбилейный 100-й выпуск «Анекдот-шоу» вышел на платформе «Одноклассники»

Москва, 15 марта. На платформе «Одноклассники» вышел юбилейный выпуск «Анекдот Шоу» Вадима Галыгина.

Как о проекте говорит сам его создатель, «Анекдот Шоу» — это попытка вдохнуть новую жизнь в некогда популярный жанр анекдота. Шоу идет уже седьмой сезон.

«Мы вместе с командой раз в неделю радуем наших зрителей свежими выпусками», — пояснил бессменный ведущий программы Вадим Галыгин.

Еженедельные выпуски «Анекдот Шоу» можно увидеть в социальной сети «Одноклассники». Они выходят по воскресеньям. В гостях у Галыгина бывают различные звезды, среди которых — актеры театра и кино, исполнители, блогеры, спортсмены и даже политики.

На шоу приходили Лев Лещенко, Гарик Мартиросян, Елена Воробей, Анна Седокова, Павел Деревянко, Михаил Галустян, а также многие другие. За все время существования проекта его посетили около 300 человек. Гости рассказали около 2500 анекдотов и сотни уморительных историй из личного опыта.

По словам Галыгина, этот проект — дань знаменитому жанру. Шоу задумывалось как продолжение традиций, заложенных мэтром анекдотов Юрием Никулиным.

«Первый выпуск «Анекдот Шоу» вышел в 2018 году, — вспоминает генеральный продюсер шоу Владимир Микулич. — С тех пор мы показали уже 100 программ, которые набрали более полумиллиарда просмотров».

Микулич отметил, что команда, работающая над созданием проекта, каждый день старается сделать его еще масштабнее, ярче и интереснее. Именно поэтому каждый выпуск уникален, на съемках используется самое современное оборудование и технологии, приглашаются самые топовые гости.