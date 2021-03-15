Кудрявые выпрямить, ровные — накрутить: если вы тоже руководствуетесь классическим женским принципом красоты, утюжок для волос станет вашим надежным помощником. Компактное устройство позволяет менять укладку по настроению и желанию.

С его помощью можно сделать волосы абсолютно гладкими и блестящими, как после салонных процедур. Можно выполнить аккуратные волны, идеальные локоны и эффект гофре. Если выбрать прибор правильно, на все это потребуется минимум времени, а риск повредить волосы окажется минимальным.

Какой утюжок для волос лучше? Как правильно выбирать устройство? На какие параметры нужно обратить внимание в первую очередь, а какие модели вообще обходить стороной? Журналист ФАН сделал подробный разбор выпрямителей для волос и составил рейтинг моделей, которые точно не разочаруют.

Лучшие выпрямители для волос — виды и возможности

Названием «выпрямитель» определяется основное назначение прибора. Он представляет собой компактные щипцы, с помощью которых можно быстро разгладить волосы. Конструкция устройств всех производителей идентична: корпус из пластика, внутрь установлены пластины, на корпусе есть кнопка включения, могут быть регулятор температуры, информативный дисплей.

Особенность утюжков, предназначенных только для выпрямления волос, — в соотношении размеров пластин и корпуса. Нагревательные элементы всегда чуть уже, чем сам корпус. Благодаря этому при выполнении укладки нет риска обжечь кожу, но и завить волосы таким прибором не получится.

Для выполнения завивки предназначены утюжки со скругленными пластинами. Их можно использовать как для выпрямления, так и для создания локонов. Еще один тип пластин — рельефные. Они предназначены не для выпрямления, а, напротив, деформации волосков и создания эффекта мелкой волны, или гофре.

Совет. При выборе утюжка для волос заранее определитесь, с какой целью планируете его использовать. Если только для выпрямления, берите прибор с классическими пластинами прямоугольной формы, «спрятанными» внутри корпуса. Для выпрямления и завивки используйте устройство со скругленными пластинами.

Какой утюжок для выпрямления волос покупать не стоит

При выборе стоит сразу исключить из поля зрения модели, которые точно не доставят радости, а вот проблем с волосами прибавят. Главных особенностей у представителей антирейтинга две.

1. Нагревательные элементы из металла (алюминия, стали). Раньше, когда, кроме металлических плоек, на рынке приборов для укладки волос ничего больше не было, выбирать не приходилось. Но сегодня альтернатив достаточно, и о металлических щипцах стоит забыть раз и навсегда. Их основной недостаток — слишком интенсивный нагрев, в результате чего металл буквально сжигает волоски. Результатом укладок таким выпрямителем станут сухие, ломкие волосы, восстанавливать здоровье которых придется долго.

Факт. Термическое воздействие негативно влияет на здоровье волос. Поэтому для повседневного применения следует выбирать прибор, который будет действовать на локоны максимально щадяще.

2. Отсутствие возможности регулировать температуру. Волосы каждого человека особенные. У одних людей они мягкие и тонкие, у других жесткие и густые. На состоянии волосков отражаются повседневные привычки, частота окрашивания, регулярность термического воздействия, особенности ухода. Чем тоньше и мягче волоски, тем меньшая температура необходима, чтобы придать им желанную гладкость. И наоборот, чем они гуще и более жесткие, тем более высокой должна быть температура воздействия. Универсальных решений здесь не существует, а потому логично, что утюжок должен позволять выбирать температуру нагрева. Если такой возможности нет, использование прибора, скорее, разочарует.

Факт. Ошибочно считать, что температура воздействия должна быть максимально низкой. Если она недостаточна, для выпрямления волос придется проводить утюжком по ним несколько раз, а это чревато более серьезным повреждением, чем однократное воздействие на прядь. Температура должна быть такой, чтобы при меньшем времени контакта пластин с волосами обеспечивался желаемый результат.

Как выбрать утюжок для волос

Рассмотрим главные характеристики устройств, на которые стоит обратить внимание при выборе.

Удобство использования

Так как делать укладку приходится утром, обычно на бегу, идеальный выпрямитель должен быстро нагреваться. Лучше, если на нагрев ему требуется 30–60 секунд. Обычно такую скорость демонстрируют приборы средней мощности в 40–70 Вт. Для домашнего применения этого достаточно. Профессиональные модели мощностью 100 Вт и более нагреваются быстрее, но особого смысла переплачивать нет.

Также важно, чтобы устройство было оснащено функцией спящего режима или автоматического отключения. Это позволит не переживать о том, выключили ли вы утюжок из розетки, когда в спешке убегали утром из дома. Обычно прибор отключается после 30 минут бездействия. Эта функция убережет и от переживаний, и от пожара.

Температура воздействия

Если устройство позволяет ее регулировать, достаточно знать, что волосы разных типов требуют разной температуры воздействия.

Тонкие, мягкие и окрашенные следует выпрямлять при температуре до 160 градусов.

следует выпрямлять при температуре до 160 градусов. Нормальной плотности и здоровые хорошо поддаются укладке при 180 градусах.

хорошо поддаются укладке при 180 градусах. Жесткие, интенсивно вьющиеся удастся распрямить при температуре 200–230 градусов.

В описании прибора важно уточнить максимальную температуру, на которую он способен. Это особенно актуально для девушек с плотными, густыми и кудрявыми волосами, с которыми «щадящие» выпрямители справиться не могут.

Ширина пластин

Считается, что чем тоньше и мягче волосы, тем более узкими должны быть нагревательные элементы. На самом деле для любых волос предпочтительней, чтобы пластины были широкими. Это увеличивает площадь нагрева и позволяет быстрее, а значит, с меньшими повреждениями сделать укладку. Так что нагревательные элементы шириной 30–40 мм можно считать универсальным выбором.

Для длинных волос можно выбрать и пошире — до 60 мм. А вот для коротких такая ширина будет неудобной. Чем короче волосы, тем более узкими должны быть пластины. Если планируете использовать прибор для укладки челки, выбирайте самый узкий — шириной до 20 мм.

Особенности работы

За дополнительные функции приходится доплачивать, однако при тонких и поврежденных волосах такие модели могут стать настоящей палочкой-выручалочкой. Считается, что их воздействие на локоны куда более щадящее, чем классических моделей.

Инфракрасный утюжок для волос. В его конструкции в качестве нагревательного элемента выступает пластина, генерирующая инфракрасное излучение. Поэтому ошибочно считать, что ИК-утюжок не нагревает волосы. Нагревает, но делает это бережно и деликатно. Дополнительно пластина выделяет ионовые частицы, которые уравновешивают положительные заряды на волосах и избавляют от статического электричества. Плюс при использовании лечебной косметики ее компоненты глубоко проникают в структуру волосков и «запечатываются» в чешуйках. В результате локоны выглядят блестящими, гладкими и здоровыми.

В его конструкции в качестве нагревательного элемента выступает пластина, генерирующая инфракрасное излучение. Поэтому ошибочно считать, что ИК-утюжок не нагревает волосы. Нагревает, но делает это бережно и деликатно. Дополнительно пластина выделяет ионовые частицы, которые уравновешивают положительные заряды на волосах и избавляют от статического электричества. Плюс при использовании лечебной косметики ее компоненты глубоко проникают в структуру волосков и «запечатываются» в чешуйках. В результате локоны выглядят блестящими, гладкими и здоровыми. Паровой утюжок для волос. Особенность моделей — в конфигурации пластин. Одна из них гладкая, а другая напоминает расческу с мелкими отверстиями. Во время работы устройство присоединяют к резервуару с водой, которая благодаря нагреву пластины превращается в пар. Разглаживание волос происходит по тому же принципу, что и глажка белья с отпариванием: пар увлажняет и распрямляет локоны, а потому укладка выполняется быстрее и куда бережнее по отношению к прядям.

Недостаток паровых утюжков — в их громоздкости. Если вы часто отправляетесь в командировки, прибор вряд ли будет удобным спутником. Плюс стоят они существенно дороже обычных выпрямителей. Разница в цене в 4-5 раз в сравнении со средним ценовым сегментом для многих становится главной преградой в покупке парового утюжка.

Лучшее покрытие для выпрямителя волос

Покрытие пластин — это материал, который контактирует с волосками. А потому от его особенностей зависит не только качество укладки, но эффект воздействия в долгосрочной перспективе. Придется ли столкнуться с сухостью и ломкостью прядей, или устройство не будет пережигать их? Рассмотрим, какие виды покрытия оптимальны для безопасной укладки.

Выпрямитель для волос керамический

Модели, оснащенные керамическими пластинами, представлены как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. И это — хороший выбор, так как керамика деликатно воздействует на пряди. Она хорошо распределяет тепло и не раскаляется, как металл. А если выпрямитель оснащен функцией термозащиты, можно не переживать о негативном воздействии на локоны: выше заданной пользователем температуры щипцы не нагреются.

Ухаживать за пластинами несложно. При укладке с косметическими средствами ни волоски, ни сами составы к керамике не прилипают, а потому их достаточно протирать мягкой тканью.

Разновидность керамического покрытия — мраморное. Его преимущество в том, что оно быстрее остывает, а температура воздействия на пряди ниже. С сильно вьющимися от природы волосами такие щипцы не справятся, но для разглаживания прямых волос подходят идеально.

А вот на керамику с кератиновым покрытием обращать внимание не стоит, это просто маркетинговый ход. К кератиновому ламинированию укладка таким утюжком никакого отношения не имеет. Состав покрытия идентичен обычному керамическому.

Турмалиновые выпрямители для волос

Турмалин — это минерал, и его в виде покрытия наносят на керамические пластины. В чистом виде не используют из-за низкой теплопроводности. Турмалиновая пленка позволяет утюжку легко скользить по поверхности волосков без перегрева и риска нарушения их структуры.

Для тонких, ломких, пересушенных окрашиванием или регулярным термическим воздействием волос такие модели станут безопасным решением. Плюс минерал выделяет отрицательно заряженные частицы, которые создают баланс ионов на волосках и устраняют негативные эффекты статического электричества.

Утюжки с титановым покрытием

Титан — прочный и долговечный металл, поэтому пластины служат дольше керамических. Он нагревается практически мгновенно и хорошо скользит по прядям.

Такой выпрямитель станет настоящим спасением для обладательниц густых, жестких, сильно вьющихся волос. Для достижения результата несколько раз проводить утюжком по волосам не нужно. Время контакта титановой пластины с локонами сокращается по сравнению, например, с керамическими моделями. А значит, снижен риск термического повреждения прядей.

Рейтинг утюжков для выпрямления волос

В этот рейтинг мы включили модели с лучшими отзывами экспертов и пользователей. Представляем топ-8 выпрямителей для волос по версии ФАН.

Rowenta SF 4412

Модель с керамическим покрытием заменяет и утюжок, и плойку. Позволяет как выравнивать локоны, так и завивать благодаря специальной форме пластин. Снабжена 11 режимами работы, мгновенно нагревается, удобна в работе благодаря длинному шнуру, функции блокировки кнопок и плотному смыканию. Среди преимуществ выпрямителей Rowenta — автоматическое отключение после часа бездействия, индикация нагрева и информативный дисплей.

Пользователи отмечают стильный вид модели, добротный и надежный шнур, многофункциональность, благодаря чему можно использовать один утюжок для разных укладок. Колебания температуры в процессе применения минимальны, есть кнопка смыкания, что важно для тех, кто берет с собой выпрямитель в поездки. Из недостатков выделяют лишь вес: для повседневного использования хотелось бы поменьше.

Средняя цена 6420 рублей.

PHILIPS HPS930 Pro

Эту модель позиционируют как решение для волос различной длины и плотности. Утюжки для волос Philips снабжены плавающими титановыми пластинами. Такая конфигурация позволяет работать с прядями без экстремального температурного воздействия. Модель оснащена регулировкой температуры и контроллером, который исключает перегрев волос. Нагревается за 10 секунд, может разглаживать и создавать волны. Благодаря встроенному ионизатору статическое электричество не беспокоит до следующей укладки.

Среди плюсов пользователи выделяют эргономичность, компактность, хороший и длинный шнур, наличие функции автоматического отключения, прекрасное скольжение по волосам. Из недостатков — навязчивый шум во время работы устройства, который создает ионизатор, а также качество пластикового корпуса, который со временем трескается.

Средняя цена 6499 рублей.

BaByliss PRO BAB2073EPE

Под брендом BaByliss выпускают утюжки для волос профессиональной серии, но использовать их можно и в домашних условиях. Производитель позаботился об удобстве пользователя: устройство комплектуется футляром, есть термостойкий коврик, на который его можно положить, выполняя укладку, и перчатки для защиты рук. Покрытие пластин титаново-керамическое без функции ионизации. Пластины шириной 38 мм, что оптимально для густых и непослушных волос.

По отзывам пользователей, преимущество модели — в возможности сушить влажные волосы, деликатное воздействие без риска пересушивания и с приятным блеском локонов после укладки. Шнур длинный и удобный, нагревается быстро. Из недостатков отмечают отсутствие фиксатора в сложенном положении и неудачное расположение кнопки включения, которую легко задеть пальцем во время использования.

Средняя цена 7180 рублей.

Remington S8598

Модель с керамическими пластинами предлагается с пятилетней гарантией, что говорит о надежности и долговечности. Пластины плавающие, с пятью режимами нагрева и интеллектуальной адаптацией под тип волосков для безопасного, щадящего использования. Выпрямители Remington оснащены функцией турбонагрева, благодаря чему готовы к использованию буквально через мгновение после включения. Длина шнура — добротных 3 метра, в комплекте термостойкий чехол и сумочка.

По отзывам, работает гладко, не цепляет волоски и не пересушивает их. Датчик тепловой защиты эффективно контролирует температуру, а звуковой сигнал подскажет, когда щипцы готовы к использованию. Недостаток — отсутствие функции ионизации, из-за чего проблема статического электричества на волосах сохраняется. И отсутствие петельки, за которую прибор можно было бы повесить в ванной.

Средняя цена 6241 рубль.

GA.MA Ergostyler Ion

Одна из самых бюджетных моделей от бренда, который специализируется на производстве техники для ухода за волосами. Выпрямители Ga Ma оснащаются керамическими пластинами с турмалиновым покрытием, что позволяет им легко скользить по прядям, прекрасно разглаживает даже жесткие кудри. В модели реализована двойная ионизация — от двух источников ионов, которая определяет продолжительный антистатический эффект. Производитель позиционирует ее как решение для девушек с плотными и жесткими волосами, так как температура нагрева поддерживается постоянной — 220 градусов.

Эта особенность может стать серьезным недостатком для женщин с тонкими и поврежденными волосами, так как снизить температуру нагрева невозможно. Но для указанного типа волос станет разумным выбором за небольшие деньги. Еще один минус — небольшой размер пластин, из-за чего на укладку может потребоваться больше времени.

Средняя цена 1668 рублей.

REDMOND RCI-2312

Еще одна бюджетная модель с плавающими керамическими нагревательными элементами и деликатным нагревом до 200 градусов. Выпрямители Redmond оснащены семью режимами нагрева, что позволяет выбрать оптимальный для тонких и плотных волосков. Шнур длиной 1,8 м вращается на 360 градусов, есть петля для подвешивания, фиксатор пластин.

По отзывам, при небольшой стоимости устройство полностью справляется со своей работой. Дизайн хорош, корпус компактный и легкий, есть индикатор включения в сеть, нагревается быстро. Из недостатков отмечают малую рабочую поверхность пластин, что увеличивает время создания укладки, и длину шнура, которую не помешало бы увеличить.

Средняя цена 1360 рублей.

VITEK VT-2307

В бюджетном ценовом сегменте эта модель отличается удивительной функциональностью. Утюжки для волос Vitek оснащены многоступенчатой регулировкой температуры и системой защиты от перегрева. Пластины керамические плавающие, удобной длины. Сам корпус компактный и сверхлегкий — весит всего 600 граммов. Он прекрасно лежит в руке, работать выпрямителем очень удобно. Плюс модели — в возможности не только выпрямлять, но и накручивать волосы.

По отзывам, модель проста и надежна, работает годами без нареканий. К волосам «относится» щадяще, не рвет и не пересушивает. Среди недостатков отмечают отсутствие фиксатора, который позволил бы сомкнуть пластины, когда утюжком не пользуются, и отсутствие петельки для подвешивания в ванной. В остальном — неплохой выбор за небольшие деньги.

Средняя цена 1398 рублей.

Polaris PHS 2405K

Недорогие выпрямители для волос Polaris обладают всеми необходимыми для повседневного использования функциями. Керамические пластины закреплены на пружинах, благодаря чему, даже крепко сомкнув их, пережечь пряди не получится. К этому пользователь получает пять режимов нагрева от деликатных 140 градусов до серьезных 220 градусов. Форма пластин позволяет и выпрямлять, и накручивать локоны. Устройство греется быстро, оснащено индикатором нагрева.

По отзывам пользователей, модель справляется со своими задачами. Обладает хорошей мощностью, шнуром удобной длины, весит совсем немного, поэтому работать утюжком удобно. Недостаток — отсутствие функции ионизации и нагрев пластикового корпуса на участках, расположенных рядом с пластинами.

Средняя цена 1661 рубль.