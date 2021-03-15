Прокатчик допустил выход фильма «Супернова» в России с вырезанной сценой

Москва, 15 марта. Полная версия фильма «Супернова», рассказывающего об отношениях двух мужчин, может выйти в России, сообщили в занимающейся прокатом ленты компании World Pictures.

Кинокартина Гарри Макквина повествует о гей-паре, в которой один из партнеров сталкивается с деменцией. В российском прокате фильм вышел с вырезанной интимной сценой.

В компании-прокатчике рассказали, что все желающие увидеть ленту в полной версии могут обратиться в кинотеатры. Если последние примут решение выпустить фильм с вырезанной сценой, прокатчик готов предоставить полную версию, но только после соответствующего разрешения со стороны Минкультуры РФ.

«Голосует зритель, а это главное. Поэтому, надеемся, что полную версию фильма можно будет увидеть в кинотеатрах уже на этой неделе», — сказали в World Pictures «Интерфаксу».

При этом представители прокатчика добавили, что посыл «Суперновы» заключается вовсе не в проблемах ЛГБТ. В компании отметили, что суть ленты в любви, поддержке, в боли от утраты близкого человека, пишет «Культуромания».

Российскую премьеру фильма «Супернова» посетил актер Денис Шведов. На мероприятии он пообщался с журналистами и прокомментировал новости о разводе.