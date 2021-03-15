Западные страны обеспокоены активностью РФ в Арктике

Берлин, 15 марта. Западные страны обеспокоены деятельностью России в Арктике и боятся, что регион станет «новым Крымом». Об этом сообщает немецкое издание Der Tagesspiegel.

В Арктике активно развивается гражданское судоходство, выявляются новые месторождения полезных ископаемых, а перспективы РФ в регионе настораживают Запад. В частности, норвежская сторона заявила о «самоуверенной России» в Арктике. Беспокойство выразили и в Канаде. Оттава вместе с Вашингтоном считает развитие РФ угрозой собственным интересам.

Пользователи Сети отметили, что российская Арктика всегда вызывает «зубовный скрежет» у Запада.

«Западные типа демократы могут скрипеть зубами, пока не сотрут их под корень», — отметила пользователь Прасковья.

Некоторые посмеялись над пугливостью заокеанских стран, указав на «жажду наживы» Запада.

«На Западе почуяли новый источник наживы и обоснованный страх не успеть им воспользоваться. Мгновенно понеслись вопли об агрессии и «караул, грабют!», — смеется комментатор frazzah.

Канада тем временем утверждает, что будет наблюдать за российской модернизацией инфраструктуры в Арктике.

Ранее эксперты назвали «северный вызов» США в Арктике лучшей мишенью для русских ракет. Также говорилось, что Вашингтон и Оттава обновят спутники в Арктике. Обновление спутников будет стоить 15 млрд долларов, сообщает НСН.