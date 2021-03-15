Министр обороны Польши назвал Варшаву «лидером НАТО»

Варшава, 15 марта. Вступление страны в Североатлантический альянс стало отличным решением, которое привело к повышению уровня безопасности, отметил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Польша вместе с Венгрией и Чехией вступила в НАТО еще в 1999 году. Спустя 22 года Блащак резюмировал, что страна стала одним из лидеров Альянса. Одной из причин является то, что Варшава выделяет более 2% ВВП в оборонное направление, а у большинства государств этот показатель значительно ниже.

Кроме того, Польша занимает ключевую позицию восточного фланга НАТО, добавил Мариуш Блащак.

Также новый министр обороны США Ллойд Остин заявил о намерении военного сотрудничества с Варшавой, что является важным вектором в польско-американских отношениях.

Ранее военный аналитик из Литвы рассказал, почему Прибалтика оказалась в невыгодном положении из-за НАТО. Телеканал RT сообщил, что шведские аналитики спрогнозировали безоговорочную победу России в случае возможного военного конфликта с РФ.