Кукушка-мать Шевченко продолжает «бороться с режимом», живя за его счет

41-летняя Анастасия Шевченко, приговоренная в феврале в Ростове-на-Дону к четырем годам условно по статье 284.1 УК РФ («Сотрудничество с нежелательной организацией»), продолжает ругать «кровавый режим», при этом не забывая пользоваться всеми его услугами и льготами.

На днях, например, между изобличающими власть постами в соцсетях она сделала сообщение о бесплатной прививке от COVID-19. Она отметила, что все заняло не более пяти-семи минут, а иметь при себе надо лишь «паспорт, полис и СНИЛС».

Все еще помнят, как женщина спихнула своего больного ребенка на государство, навещала его два раза в год. О дочке она вспомнила, скорее всего, лишь когда надо было «хайпануть» на малышке, чтобы обвинить следствие в жестокости.

Ее дочка — Алина Шевченко — скончалась в январе 2019 года. Сама Анастасия была тогда под домашним арестом.

Мы не имеем права рассказывать о диагнозе девочки, но она была инвалидом, нуждавшимся в постоянном уходе. Мать, естественно, этого делать не могла — она боролась за свободу, поэтому отдала ее с чистой совестью в Зверевский детский дом-интернат для глубоко умственно отсталых детей.

Благодаря профессионализму и заботе сотрудников детского дома Алина дожила практически до 18 лет — врачи прогнозировали гораздо меньше. Мать посещала детский дом раз-два в год, но внезапно вспомнила о девочке, когда у нее началось обострение. Кстати, персонал детского дома получил «благодарность» от «кукушки» в виде кучи проверок по ее жалобам.

Тогда раздули историю, что следователи ее не отпускают к тяжело больной дочери, чтобы проститься с ней. На самом деле постановление она получила сразу же после запроса. А не смогла женщина сразу попасть к девочке, так как ребенок находился уже в больнице, где ей проводились реанимационные мероприятия.

Кстати, позже ее допустили, так что проститься она могла. Только вряд ли девочка понимала, что это мать, — постоянно рядом с ней были другие люди.

Второй «отпуск» Анастасия получила на похороны. Как удалось выяснить ФАН, она использовала его на то, чтобы забрать справку из загса Зверева о смерти и отвезла тело в ростовский крематорий.

«У нас нет сведений о захоронении данного лица на территории Ростова-на-Дону, — рассказал источник ФАН в управлении похоронами в сфере специальных коммунальных услуг региона. — Но при кремации могила необязательна. Кремация тем и удобна, что не надо ухаживать за могилой».

Шевченко, скорее всего, вспомнила о дочери лишь один раз — когда нужен был хайп. Когда ей нужно было предстать перед Западом страдающей матерью ребенка-инвалида, к которому не пускают родственницу. Девочка, предположительно, оказалась не нужна матери и после смерти.

Кстати, если на ребенка у матери времени не было, то ездить на антироссийские конференции она вполне успевала. С 2015 по 2019 годы (до того, как ее посадили под домашний арест) Шевченко несколько раз посетила Вильнюс и Франкфурт-на-Майне, а также Ереван, Женеву, Таллин, Париж, Берлин. Это еще не говоря о Москве и Санкт-Петербурге.

Теперь, правда, Анастасия в силу приговора ездить так много не может — видимо, после скандала с брошенным ребенком западные «благодетели» не особо хотят «делать ставки» на узницу совести и не помогают ей как Навальному. Она ругает Россию в соцсетях и выкладывает ссылки на свои интервью. В перерыве между этими постами публикует фотографии из салона красоты, где она каким-то образом проводит связь между государством и маникюршей:

«Как мужественная женщина, решила устроить себе праздник — пошла в салон на маникюр впервые за два года. Ну и от меня просили больше девачкового контента. Так вот, это все, безусловно, приятно, но определенное время ушло на то, чтобы просто расслабить пальцы и довериться мастерам. Страшно доверять людям стало даже в привычных ситуациях. А, может, и не надо доверять, как считаете?»

Кто просил «девачкового контента» у 41-летней женщины и почему надо опасаться именно педикюршу — осталось неизвестным.

Ну и последний опус — прививка вакциной, которой, по мнению оппозиции, не существует. Шевченко, хоть и никогда не сознается, но прекрасно понимает, что нашей медицине можно доверять. Ведь ее дочь дожила почти до 18 лет именно благодаря таким специалистам.

Напомним, Анастасия Шевченко стала первой осужденной по статье 284.1 УК РФ. Прокурор просил реальный срок, но судья принял во внимание смягчающие обстоятельства — двух несовершеннолетних детей. В феврале видеохостинг YouTube принял решение из-за нарушения авторских прав заблокировать 25-минутный фильм о Шевченко.