Первую разводку мостов после зимнего «сна» в Петербурге никто не заметит

Санкт-Петербург, 15 марта. Корреспонденту ФАН сообщили в «Мостотресте», что в ночь на 16 марта в Петербурге начнутся технологические разводки мостов. Специалисты между собой говорят, что мосты «помашут крыльями», имея в виду незначительную разводку, в ходе которой мост может подняться лишь на метр-полтора. Так что красивого зрелища, на которое в Петербург съезжаются туристы, не запланировано.

«У нас, согласно постановлению правительства, период навигационной разводки мостов начинается с 10 апреля. До этого времени в течение месяца нам нужно после зимнего «сна» все мосты проверить, протестировать системы и датчики. Вот как раз для этого и нужны эти технологические разводки. Это не полноценные разводки, как летом, не факт, что все несколько часов мосты будут разведены. Мост могут открыть буквально на метр, за ночь никто может быть и не заметит, что мост разводился. Только из-за перекрытого движения», — рассказали корреспонденту ФАН в пресс-службе эксплуатационной организации «Мостотрест».

Ранее ФАН писал, что в Петербурге уже несколько лет горожан и гостей города развлекает шоу «Поющие мосты».