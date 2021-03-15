Ученые назвали эффективную для похудения специю

Тегеран, 15 марта. Добавление определенных вкусовых добавок в повседневный рацион питания способствует скорейшему избавлению от лишнего веса. К таким добавкам отнесли тмин.

Ученые из иранского Медицинского университета Тегерана провели исследование, направленное на определение влияния специй на процесс похудения. Выяснилось, что добавление в рацион питания продуктов с семенами тмина поможет избавиться от лишнего веса.

В рамках исследования ученые проанализировали изменения показателей веса у людей, употребляющих пищу с добавками и без. Выяснилось, что употребление тмина ускоряет процесс похудения. Это связывается с его полезными свойствами.

Семена тмина ускоряют процесс обмена веществ, обладают противовоспалительными и антисептическими эффектами. Кроме того, тмин выводит из организма излишки жидкости, шлаки и способствует заглушению чувства аппетита, быстрее насыщая организм и нормализуя метаболизм.

Тмин необходимо употреблять правильно. Ученые рекомендуют добавлять его в пищу только после предварительного заваривания в кипяченой воде. Специи можно сочетать с медом, апельсиновым соком и корицей.

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