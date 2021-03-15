Банк России понизил курсы доллара и евро

Москва, 15 марта. Официальный курс доллара на 16 марта снизился на 27,64 копейки — до 73,2317 рубля, говорится в сообщении Банка России.

Евро по сравнению с показателем на выходные и понедельник подешевел на 44,73 копейки — до 87,3508 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 35,33 копейки, составив 79,5853 рубля.

Экономист Михаил Хазин ранее заявил, что не видит оснований для обвала американской валюты: одного изменения цены на нефть для укрепления рубля явно недостаточно. Между тем на торгах Московской биржи доллар уже достигал отметки в 72,9975 рубля, чего не случалось с декабря прошлого года.