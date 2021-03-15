Северный флот и РГО проведут летом экспедицию к Новой Земле

Москва, 15 марта. Российское географическое общество и Северный флот проведут летом текущего года экспедицию к Новой Земле, пройдя по маршруту первых российских исследователей архипелага.

Архипелаг Новая Земля, подробно изученный российскими мореплавателями в XVIII-XIX веках, в XX веке стал советским ядерным полигоном. На нем проведено в общей сложности 132 ядерных испытания, включая знаменитый подрыв "Царь-бомбы". Сейчас полигон используется для испытания неядерных устройств.

Российское географическое общество вместе с Северным флотом планирует летом этого года совершить экспедицию к архипелагу, пройдя на ледоколе "Илья Муромец" по следам исследователей Новой Земли: Федора Литке, Федора Розмыслова, Петра Пахтусова и Рудольфа Самойловича. Во время экспедиции планируется высадка на берег с проведением археологических, биологических и радиоэкологических работ.

Летом может состояться и другая совместная экспедиция РГО и Северного флота. Как сообщил телеканал RT, она будет приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной войны, а ее целью станет поиск и обследование затонувших во время войны кораблей и подводных лодок.

Российское географическое общество начало 6 марта в Сочи масштабную экспедицию по всему периметру российской границы. Федеральное агентство новостей сообщило, что длительность экспедиции, в которой участвуют девять человек, составит 283 дня.