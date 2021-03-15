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Замглавы Верховной рады признала провал украинской программы вакцинации

Замглавы Верховной рады признала провал украинской программы вакцинации

Киев, 15 марта. Заместитель председателя Верховной рады Украины Елена Кондратюк призвала страну готовиться к новому удару пандемии коронавируса и признала провал программы вакцинации.

Кондратюк подвергла жесткой критике меры, принимаемые правительством президента страны Владимира Зеленского по борьбе с пандемией. Она заявила, что Украина еще очень далека от выхода из кризиса.

«Мы не видим никакого реального действия и никакого политического лидерства, так что нам, как законодательному органу, только остается спросить, чем еще мы можем помочь своей стране и своему народу», — упрекнула Кондратюк Зеленского и его кабинет.

Украина — один из европейских лидеров по темпам распространения коронавирусной инфекции, в четырех регионах страны объявили «красный» уровень опасности.

«К сожалению, вакцинация, которая началась с такими трудностями и с таким запозданием, не способна остановить третью волну коронавируса.<...> С учетом новых, еще более опасных штаммов, третья волна может нанести серьезный удар по стране», — заключила депутат.

Также Кондратюк добавила, что на Украине до сих пор не выработано четкого плана по борьбе с пандемией. Не налажена система информирования населения, нет данных по поставкам вакцин, а также по их производителям, нет информации о том, в каком количестве возможно разворачивание новых полевых госпиталей. Заместитель председателя Верховной рады также призвала подключить силы СНБО к разрешению кризиса.

Ранее в Госдуме России объяснили реальную причину отказа Зеленского от использования российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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