Минтранс начнет тестировать беспилотные автомобили в России уже в этом году

Москва, 15 марта. Специалисты начнут тестирование полностью беспилотных автомобилей на российских дорогах уже в этом году. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Испытания будут проходить на трассах общественного пользования в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на свои источники. Тестирование будет проходить в отдельных районах.

Соответствующий документ подписал вице-премьер России Андрей Белоусов. Испытания беспилотных автомобилей без подстраховки инженера-водителя должны были пройти осенью прошлого года, однако затем их перенесли на первое полугодие 2021 года.