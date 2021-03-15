Агата Муцениеце спровоцировала разговоры о ее романе с актером Курцыным

Москва, 15 марта. Актриса Агата Муцениеце поздравила своего коллегу Романа Курцына с днем рождения, из-за чего в Сети начали обсуждать возможность романтических отношений между ними.

На своей странице в Instagram Муцениеце опубликовала совместное фото с Курцыным и отметила, что очень рада знакомству с актером. Артистка назвала коллегу отзывчивым человеком и примером для многих, а также пожелала ему исполнения заветных желаний.

«У нас с Ромой нет романа! (На всякий случай)», — написала в конце поздравления Муцениеце.

Однако это замечание актрисы дало обратный эффект — подписчики тут же начали «сводить» артистку с Курцыным. Поклонники даже сравнили его с бывшим мужем Муцениеце, актером Павлом Прилучным.

«Очень жаль, что нет романа с Романом»; «Рома-то покруче Паши будет»; «А зря! Вы с Ромашкой хорошо смотритесь»; «Рому с днем рождения, а насчет романа — еще не вечер!» — написали комментаторы.

На самом деле Роман Курцын женат на актрисе Анне Назаровой, у супругов растет сын. Агата Муцениеце развелась с Прилучным в прошлом году и с тех пор о ее личной жизни известно мало, передает телеканал «360». Недавно артистку заподозрили в романе с женатым режиссером Климом Шипенко. Актриса опровергла подобные сообщения, отметив, что никогда не будет заводить отношения с мужчиной, состоящим в браке.