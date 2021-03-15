Власти американского штата Орегон выплатят 123 тысячи долларов потомкам рабов

Сейлем, 15 марта. Сенаторы демократической партии штата Орегон предложили выплачивать 123 тыс. долларов репараций каждому афроамериканцу, доказавшему, что среди его предков были рабы.

Законопроект предусматривает, что Департамент доходов установит программу пожизненных выплат репараций жителям, которые смогут доказать свое «рабское наследие» и идентифицируют себя как «афроамериканцы» в течение последних минимум десяти лет.

Согласно копии законопроекта сената штата, как сообщает американское издание Daily Wire, правительство заплатит шестизначную сумму любому человеку, который сможет доказать, что он является потомком американских рабов, и идентифицирован как афроамериканец в юридических документах. Также, чтобы претендовать на получение репараций, темнокожий потомок рабов должен проживать на территории Орегона не менее двух лет на момент подачи заявления. Крайним сроком для подачи заявления сенаторы штата установили 31 декабря 2022 года.

Платеж не будет одноразовым: он представляет собой фактически пожизненное содержание темнокожего и рассчитан на ожидаемую среднюю продолжительность жизни в 75 лет. Например, если 30-летний темнокожий, желающий получить компенсацию за столетия угнетения, подаст заявление, он будет получать 2 733 доллара в год плюс проценты по банковской ставке, что составляет 2 870 долларов содержания в год.

Ранее власти одного из пригородов Чикаго в качестве репараций захотели построить более комфортабельные и безопасные жилые кварталы. Источником средств для проекта станут 3% налога с продаж легких наркотиков растительного происхождения. Темнокожее население Иллинойса восприняло новый законопроект неоднозначно. Многие требуют не новые жилые районы, а получение репараций за эпоху угнетения наличными.