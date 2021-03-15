Мишустин одобрил инициативу со вторым «дальневосточным гектаром»

Москва, 15 марта. Идею предоставления второго «дальневосточного гектара» поддержал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Давать в безвозмездное пользование еще один земельный участок для ведения хозяйства предложено тем предпринимателям, которые уже успешно освоили первый. На совещании с членами правкомиссии по Дальнему Востоку глава кабмина назвал очень правильным такое расширение программы. При этом Мишустин выразил недовольство тем, что до сих пор не созданы необходимые условия и не выполнено поручение по данной теме.

Нужен строгий контроль, чтобы все работы по реализации программ и проектов велись в четко обозначенные сроки. В вопросах исполнительской дисциплины на всех уровнях должен быть порядок, подчеркнул премьер-министр.

В начале марта правительство не поддержало законопроект о распространении программы «дальневосточного гектара» на всю Россию.