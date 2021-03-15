Друг вдовца Легкоступовой рассказал о последних моментах жизни певицы

Москва, 15 марта. Яхтсмен Юрий Фирсов после того, как эстрадная артистка Валентина Легкоступова получила травму головы, позвонил своему другу, чтобы рассказать о произошедшем и найти поддержку.

В беседе с коллегой по яхтингу муж певицы признался, что пил вместе с ней на протяжении нескольких дней подряд. По словам Фирсова, Легкоступова в состоянии алкогольного опьянения упала в ванной. Испуганный яхтсмен не стал вызывать скорую помощь после произошедшего, а решил привести артистку в чувства самостоятельно.

«Дословно он сказал так: «я уложил ее в кровать и стал отпаивать пивом». Он говорил, что она такая слабая была, что ему приходилось пиво ей буквально вливать в рот», — поделился с «Комсомольской правдой» друг Фирсова.

Этот разговор прошел между яхтсменами, когда исполнительница хита «Ягода-малина» была еще жива, но находилась в коме. Коллега Фирсова рассказал, что муж певицы был очень нервный во время встречи. Сначала он начал жаловаться на сына звезды Матвея, а потом поведал о трагедии.

В начале марта стало известно, что Фирсов скрывал от Легкоступовой внебрачную дочь. Оказалось, что у него есть тайная семья в Санкт-Петербурге.