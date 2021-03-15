В Москве задержали врио главы отдела полиции аэропорта Внуково

Москва, 15 марта. Врио главы линейного отдела полиции в московском аэропорту Внуково Александр Козлов задержан следователями. Об этом стало известно в понедельник.

Согласно предварительным данным, в адрес сотрудника правоохранительных органов направлены обвинения в отказе зарегистрировать пропажу табачной продукции на 15 млн рублей. В отношении Александра Козлова возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы задержали главу астраханской таможни Ильдара Саидова за превышение должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям.