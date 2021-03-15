Мэр Ниццы взмолился о вакцине из России, устав от скачков ЕС на граблях «Биг фармы»

Мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози в своем Twitter призвал власти Франции дать ему разрешение на ввоз партии российской вакцины «Спутник V». Свое требование Эстрози мотивировал тем, что муниципальные власти часто могут действовать более оперативно, нежели регуляторы Евросоюза, что важно в условиях пандемии. Российская вакцина, по словам Эстрози, одобрена уже более чем в 48 странах, и поэтому бессмысленно отказываться от ее применения в ЕС.

Что стоит за мольбой мэра Ниццы о «Спутнике V» и какие возможности появляются у России в текущей ситуации с вакцинами против COVID-19? Об этом — в материале ФАН.

Евросоюз — в числе отстающих

Массовая вакцинация жителей стран ЕС вакцинами против нового коронавируса стартовала в конце 2020 года. К применению было допущено три препарата — вакцины производства компаний Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Такой выбор Брюсселя был во многом политическим — все три вакцины, как и российская «Спутник V», даже по состоянию на сейчас официально находятся на III фазе клинического тестирования. Окончательные подтверждения от ВОЗ по ним будут получены только в конце 2021 года.

Такой подход стал возможен благодаря экстренной процедуре регистрации противокоронавирусных вакцин, которая была утверждена ВОЗ в середине 2020 года и имела целью обеспечить возможность вакцинирования еще до момента окончания клинических испытаний. Риски побочных действий разрабатываемых препаратов были сочтены разумными на фоне наблюдаемой смертности от COVID-19.

Однако подобная логика имела и свою слабость: к массовому применению были допущены вакцины, по которым имелся целый ряд как чисто медицинских вопросов, так и производственных проблем. В частности, за все три официальные вакцины власти ЕС заплатили авансом, но когда дошло до дела, производители один за другим начали опаздывать с поставками и оправдываться всевозможными форс-мажорами.

Поведение производителей при этом явно отдавало старым добрым рэкетом. В частности, еще в конце прошлого года 27 стран ЕС практически вскладчину профинансировали компанию AstraZeneca на 336 млн евро. Формально эти средства были предоплатой за поставку 300 млн доз вакцины, однако на деле AstraZeneca обязывалась с помощью этих средств обеспечить расширение производства.

Однако уже в январе 2021 года производитель заявил, что сможет поставить в ЕС не более 31 млн доз вакцины в первом квартале, а оставшиеся — «в течение 2021 года». Причем глава AstraZeneca Паскаль Сорио практически в открытую «послал» чиновников Еврокомиссии, заявив, что Лондон договорился с компанией на три месяца раньше, нежели Брюссель, что и обусловило первоочередные отгрузки вакцины AstraZeneca в Великобританию.

Похожий производственный провал произошел и у Pfizer/BioNTech. Уже в январе компания признала, что ее фабрика в Бельгии сможет произвести лишь половину от запланированного количества вакцины, причем производственный дефицит опять-таки покроют за счет урезания поставок в адрес Евросоюза.

Еще комичнее сложилась ситуация с американской компанией Moderna, которая обязалась поставить в Евросоюз 150 млн доз вакцины в 2021 году. На слушаниях в Европарламенте в конце февраля глава Moderna Стефан Бансель отметил, что производство вакцины его компанией страдает из-за нехватки компонентов вакцин, вызванной, в частности, «резким ростом спроса в США».

Как говорится, евроатлантическое единство — единством, а табачок — врозь.

Попытки решения задачи

Такая вакханалия с поставками подтолкнула ЕС к беспрецедентному решению. В конце февраля Еврокомиссия решила напрямую контролировать и регулировать экспорт вакцины, которая производится внутри сообщества. Фактически, повторилась ситуация весны 2020 года, когда на фоне первой волны пандемии западные страны буквально воровали друг у друга поставки дефицитного медицинского оборудования, медицинских масок и антисептиков.

Сейчас же Еврокомиссия вознамерилась повторить такой же подход с вакцинами, настаивая, чтобы заводы компаний «официальной тройки», расположенные в ЕС, сначала удовлетворяли запросы стран союза, а уже потом работали на США, Великобританию и другие страны. Понятное дело, такой механизм прямо нарушает нормы ВТО, причем третьи страны-заказчики, например Израиль, который и перекупил львиную долю дефицитной вакцины Pfizer/BioNTech, могут обжаловать решение руководства ЕС.

В таком контексте становится понятным заявление мэра Ниццы Кристиана Эстрози: это фактически крик о помощи, связанный с явным провалом кампании по вакцинации в странах ЕС. С ее нынешними темпами необходимый показатель в 2/3 иммунного населения удастся достигнуть не раньше осени 2021 года. Конечно, у Еврокомиссии есть надежды на другие «западные» препараты, а именно вакцины от CureVac, Johnson & Johnson, Sanofi-GSK и Novavax, но и по ним производственные проблемы ожидаются не менее болезненными, чем у первой тройки.

На фоне таких проблем отношение ЕС к российской вакцине «Спутник V» пока выглядит достаточно двусмысленно. Признавая, что у российского препарата нет каких-то особенных медицинских противопоказаний, власти ЕС, тем не менее, скачут на граблях, разложенных на «ковидной лужайке» недобросовестными западными фарм-гигантами. Зато реальная инициатива снизу уже работает: достаточно сказать, что Венгрия и Словакия, наперекор политике ЕС, начали вакцинацию своего населения российским препаратом.

Так что заявление мэра Ниццы может стать той самой первой ласточкой, которая откроет путь для российских препаратов на рынок Евросоюза. Судя по всему, блокадную плотину, возведенную вокруг России и вакцины «Спутник V», прорвет именно такая инициатива снизу. Как заявило сегодня агентство Reuters, его источник в Еврокомиссии подтвердил подготовку таких переговоров, для чего, по его словам, необходимо получение запросов от четырех стран ЕС.

Удивительно, но факт: Россия смогла быстрее наладить массовый выпуск современной вакцины, нежели ведущие компании западной «Биг фармы». Просто «вакциноколонка», а не страна!