Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

Путин проведет совещание по развитию Крыма Президент России Владимир Путин на этой неделе планирует провести большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма. 18 марта Россия отметит уже седьмую годовщину воссоединения с полуостровом и Севастополем. Накануне очередной даты глава парламента республики Владимир Константинов подчеркнул: после исторического возвращения на Родину в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а жители полуострова получили гарантии безопасности. «Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома», — сказал Владимир Константинов. Владимир Константинов оценил перемены, которые произошли в Крыму за последние семь лет. Прежде всего, это повышение социальных пособий и зарплат. Впечатляет и строительство дорог. Председатель Госсовета республики напомнил о возведении Крымского моста, трассы «Таврида» и международного аэропорта в Симферополе.

Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян Уже 3,5 млн россиян сделали прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Наша страна лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19. «Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», — уточнил глава РФПИ. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, на сегодняшний день число выздоровевших после коронавируса в России превысило четыре миллиона.

На Пасху Италия окажется в «красной зоне» из-за COVID-19 Тотальный локдаун на Апеннинах. С сегодняшнего дня 11 из 20 регионов Италии станут «красной зоной», отмеченной повышенным риском заражения коронавирусом. Это значит, что местные жители окажутся практически в полной изоляции. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, передвигаться по городу можно будет только по специальному разрешению. А в дни празднования католической Пасхи с 3 по 5 апреля в красный тревожный цвет окрасятся все без исключения регионы страны. Главный христианский праздник итальянцам волей-неволей придется отмечать в кругу семьи. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Италии было зарегистрировано более трех миллионов двухсот тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых свыше 102 тысяч — летальные.