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15:06 15 Марта 2021
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Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

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Путин проведет совещание по развитию Крыма

Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

Президент России Владимир Путин на этой неделе планирует провести большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма. 18 марта Россия отметит уже седьмую годовщину воссоединения с полуостровом и Севастополем. Накануне очередной даты глава парламента республики Владимир Константинов подчеркнул: после исторического возвращения на Родину в Крыму наступило спокойствие и умиротворение, а жители полуострова получили гарантии безопасности.
«Крымчанам не надо больше бороться и отстаивать русский язык и свою историю, не надо больше ничего никому доказывать. Мы дома», — сказал Владимир Константинов.
Владимир Константинов оценил перемены, которые произошли в Крыму за последние семь лет. Прежде всего, это повышение социальных пособий и зарплат. Впечатляет и строительство дорог. Председатель Госсовета республики напомнил о возведении Крымского моста, трассы «Таврида» и международного аэропорта в Симферополе.

Курс вакцинации «Спутником V» завершили 3,5 млн россиян

Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

Уже 3,5 млн россиян сделали прививку двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Наша страна лидирует в Европе по числу прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.
«Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами», — уточнил глава РФПИ.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием, на сегодняшний день число выздоровевших после коронавируса в России превысило четыре миллиона.

На Пасху Италия окажется в «красной зоне» из-за COVID-19

Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

Тотальный локдаун на Апеннинах. С сегодняшнего дня 11 из 20 регионов Италии станут «красной зоной», отмеченной повышенным риском заражения коронавирусом. Это значит, что местные жители окажутся практически в полной изоляции. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, передвигаться по городу можно будет только по специальному разрешению. А в дни празднования католической Пасхи с 3 по 5 апреля в красный тревожный цвет окрасятся все без исключения регионы страны. Главный христианский праздник итальянцам волей-неволей придется отмечать в кругу семьи. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Италии было зарегистрировано более трех миллионов двухсот тысяч случаев заболевания COVID-19, из которых свыше 102 тысяч — летальные.

Диджей из Казахстана получил «Грэмми»

Диджей из Казахстана получил «Грэмми». События дня. ФАН-ТВ

Престижный трофей для парня из Аксу. Диджей из Казахстана Иманбек Зейкенов, также известный как Imanbek, получил премию «Грэмми» в номинации «Лучший неклассический ремикс». Успех 20-летнему музыканту принесли «вариации на тему» композиции «Roses». Хит воспитанника Железнодорожного колледжа набрал на YouTube миллионы просмотров. Иманбек Зейкенов стал первым музыкантом из Казахстана, получившим «Грэмми», и пионером на постсоветском пространстве, победившим в категории неклассической музыки. В числе номинантов 63-й музыкальной премии оказались и россияне — дирижер Максим Емельянычев и лауреат «Грэмми» 2018 года пианист Даниил Трифонов. В этом году золотой американский граммофон ожидаемо завоевали акулы мирового шоу-бизнеса: Леди Гага, Бейонсе, Канье Уэст. Изначально церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми-2021» планировалось провести 31 января. Однако из-за пандемии коронавируса знаковое событие в Лос-Анджелесе пришлось перенести на 14 марта.