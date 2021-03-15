Восьмилетний гость шоу «Поле чудес» довел Якубовича до слез

Москва, 15 марта. Ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович разрыдался в недавнем выпуске своей передачи из-за восьмилетнего сына одной из участниц.

Оксана Кашнева приехала на «Поле чудес» из Самарской области. Гостья студии отличалась от других участников ярким национальным костюмом — она вышла к барабану в кокошнике. Женщина подготовила для Якубовича сразу несколько подарков, например, каравай, пряники в виде герба ее родного города и большой имбирный пряник с логотипом «Поле чудес».

Однако оказалось, что и на этом сюрпризы от Кашневой не заканчиваются. Участница вышла на сцену со своим музыкальным коллективом и исполнила народную песню. Кроме того, сын жительницы Самарской области исполнил для Якубовича шуточную песню про женитьбу комара. Своим номером мальчик довел ведущего до слез.

«Скажу тебе честно, за 30 лет я, пожалуй, редко получал такое удовольствие», — заявил шоумен.

Якубович поощрил ребенка и подарил мальчику робота и планшет. Несмотря на свои таланты и умения сына, победить в шоу Кашнева не смогла, а лидером стал Александр из Липецка, пишет «Слово и дело».

В выпуске шоу «Поле чудес», приуроченном к 8 Марта, участие принимали только женщины. В праздничной программе Якубович станцевал с пенсионеркой.