Троих замерзающих мужчин спасли из леса под Сыктывкаром

Сыктывкар, 15 марта. Аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС вытащил из леса троих мужчин, которые заблудились и начали замерзать. Инцидент произошел 14 марта.

Пострадавшие сами обратились в спасательную службу в районе полуночи. Они сообщили, что заблудились в лесу в районе улиц Панева и Ручейная. Спасатели выехали на место происшествия и быстро нашли замерзающих мужчин. Один из них настолько окоченел на морозе, что уже не мог говорить. У второго жителя Сыктывкара отнялись ноги. Спасатели вывозили молодых людей к дороге на снегоходе по очереди, после чего их осмотрели сотрудники скорой помощи.

В результате все обошлось без потерь. Похожая история произошла с парой молодых людей в январе в Ухте, но все обернулось трагедией. Тело мужчины обнаружили замерзшим в лесу, а женщину до сих пор не могут найти.

В Петербурге сотрудники МЧС спасли из пожара на улице Зины Портновой четырех человек. Госпитализация потребовалось одному из пострадавших. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.