В США испугались передачи украинского завода «Мотор Сич» в руки Китаю

Вашингтон, 15 марта. Производство авиационных двигателей может стать камнем преткновения между КНР и США, полагают американские аналитики.

Запорожский завод «Мотор Сич» считается одним из самых крупных предприятий, занимающихся производством авиационных двигателей. Также он единственный сохранился на территории современной Украины после распада СССР, передает американское издание Breaking Defense.

Авторы полагают, что после передачи завода китайской организации Beijing Skyrizon Пекин станет обладателем основной оборонной технологии, которая была недоступна ему последние десятилетия. Это позволит КНР приступить к созданию собственных двигателей для боевых самолетов пятого поколения, которые на данный момент поставляются российскими предприятиями.

В Breaking Defense отметили, что данная область является одной из немногочисленных сфер, где США и их партнеры сохраняют ощутимое преимущество. Поэтому передача «Мотор Сич» является довольно тревожным звонком для Вашингтона.

Ранее стало известно, что китайские инвесторы после ситуации с запорожским заводом начали вкладываться в Крым. Также телеканал RT сообщал, что инвесторы «Мотор Сич» из КНР увеличили в споре с Украиной сумму ущерба.