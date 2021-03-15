Конституционная комиссия Белоруссии завершит работу над поправками к сентябрю

Минск, 15 марта. Конституционная комиссия закончит работу над поправками в августе-сентябре. После этого в стране пройдет общественное обсуждение проекта.

Комиссия по подготовке поправок в конституцию начала свою работу в понедельник, 15 марта. Об этом сообщил глава Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с комиссией. Он подчеркнул, что работа группы должна быть гласной и открытой.

Лукашенко неоднократно отмечал, что проект новой конституции вынесут на референдум, который пройдет в начале следующего года. Политик предложил совместить всенародное голосование с выборами депутатов в республике.