Бойцы ВСУ открыли огонь по пригороду Донецка и Горловке

Донецк, 15 марта. Подразделения ВСУ в очередной раз обстреляли поселок Александровка на окраине Донецка.

Местные интернет-издания сообщают, что украинская армия также нанесла удар по Горловке. Обстрелы со стороны украинских подразделений ведутся ежедневно.

«Продолжают шуметь Светлодарское направление и запад Горловки. Юго-запад Донецка гремит», — пишет Telegram-канал «АГС_Донбасса».

Ранее Народная милиция ЛНР призывала украинских силовиков не выполнять приказы командования ВС Украины об обстрелах территорий Донбасса. Однако ВСУ продолжают вести интенсивный огонь по ЛДНР из минометов и других видов вооружений, пишет RT.