Российское посольство в Мьянме усилило меры безопасности

Нейпьидо, 15 марта. Посольство РФ в Мьянме было вынуждено повысить меры безопасности.

Диппредставительство приняло соответствующее решение из-за обострения обстановки в стране. Сотрудники местных правоохранительных органов помогают охранять здание, рассказал пресс-секретарь посольства Антон Анисимов. Он дал комментарий ТАСС.

«Ситуация в Мьянме на данном этапе непосредственной угрозы сотрудникам российской дипмиссии или членам их семей не представляет», — пояснил Анисимов.

Ранее появлялась информация об отстранении гражданского руководства Мьянмы от власти. Посольство РФ сообщало, что обстановка в стране оставалась спокойной после сообщений о захвате государства военными.