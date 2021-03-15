Житель Ставрополя пытался зарезать пожилую мать после приснившегося кошмара

Ставрополь, 15 марта. Ставропольские следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство пожилой женщины. Как стало известно ФАН, мужчина хотел зарезать свою мать из-за кошмарного сна.

Покушение на убийство было совершено еще 2 марта, однако об этом стало известно только сейчас. В дежурную часть полиции города поступило сообщение, что в одной из квартир получила несколько ножевых ранений 73-летняя женщина. На место происшествия выдвинулась оперативно-следственная группа. Стражи порядка установили, что к совершению преступления может быть причастен сын потерпевшей. Мужчину задержали.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство». Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление полученных доказательств», — рассказала ФАН помощник руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Алла Козырецкая.

На допросе задержанный полностью признал вину и раскаялся в совершении преступления.

«Мужчина длительное время нигде не работает и живет на пенсию престарелой матери. В ту ночь он внезапно проснулся от внутреннего голоса. Во сне ему сказали, чтобы он убил свою родительницу», — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

Мужчина поднялся с постели и, повинуясь внутреннему голосу, пошел на кухню. Там он взял со стола нож и подошел к кровати своей матери. Через несколько секунд он ударил ее несколько раз в брюшную полость. Женщина стала кричать — и это спасло ей жизнь: соседи услышали крики и вызвали полицию.

Медики зашили раны пострадавшей, и на данный момент опасность ее жизни не угрожает. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.