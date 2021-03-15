Суд приговорил экс-главу банка «Европейский экспресс» к девяти годам тюрьмы

Москва, 15 марта. Бывшего владельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина приговорили к девяти годам лишения свободы. Решение вынес Тверской суд Москвы.

Бывшего банкира признали виновным по делу о выводе 40 миллионов рублей из России с использованием подложных документов. Наказание Кузьмин будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.

«Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год со штрафом в размере 1 млн рублей», — отметили в пресс-службе суда.

Банк «Европейский экспресс» лишился лицензии Центробанка в ноябре 2014 года.

Недавно стало известно, что Банк России отозвал лицензию на осуществление финансовых операций у коммерческого банка «Современные Стандарты Бизнеса». Информация о приказе размещена на официальном сайте ЦБ РФ.