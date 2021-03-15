Мэр Таллина считает необходимостью начать переговоры с Россией о поставках вакцины в Эстонию

Таллин, 15 марта. Глава Таллина Михаил Кылварт уверен, что Эстония должна начать переговоры о закупке российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Как объяснил мэр, следующей осенью потребуются большие партии препарата. Тема вакцины не является политической и настала пора перейти от слов к делу, рассказал Кылварт на телеканале ETV+. Он напомнил, что кроме российской вакцины есть еще и китайская. Но в любом случае предпринимать конкретные действия нужно уже сейчас. В противном случае к осени Эстония может оказаться в конце длинной очереди на закупку препарата.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.