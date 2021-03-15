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Военный эксперт из Литвы объяснил, во что превратилась Прибалтика при НАТО

Военный эксперт из Литвы объяснил, во что превратилась Прибалтика при НАТО

Вильнюс, 15 марта. Страны Балтии не имеют собственных эффективных инструментов влияния на соседние страны, поэтому им приходится решать эту проблему, привлекая помощь НАТО, пишут СМИ.

Совместный политический курс России и Белоруссии очень злит страны Прибалтики. Курс с НАТО не помог «балтийским соседям» стать окрепшими и независимыми военными державами с процветающей экономикой. Однако несмотря на это, они продолжают отвергать все другие возможные модели развития государства.

Чтобы хоть как-то поднять свою военную значимость, страны Балтии разрешили размещать войска НАТО на своих территориях. Но данный маневр не добавил им значимости на международной арене, а лишь сделал безголосыми марионетками в руках Альянса.

Полеты бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer ВВС США над Латвией и Эстонией оказались именно такой демонстрацией. Стоит такое «развлечение» недешево.

«Огромное количество потраченных впустую денег на такие миссии действительно впечатляет! Таким образом, один бомбардировщик B-1 стоит около 317 миллионов долларов. В Латвии, Литве и Эстонии над своими территориями летели миллионы денег», – пишет автор статьи Адомас Абромайтис в The Baltic Word.

Такими действиями Прибалтика только накаляет и без того напряженную военно-политическую обстановку в регионе. Пентагон сделал все, чтобы присутствие ВС США в балтийских странах стало постоянным. Военная активность НАТО приводит к региональной нестабильности. Однако страны Балтии не понимают, что загнали себя в угол и стали заложниками Запада, тратя миллионы долларов на мнимую «российскую угрозу», констатирует литовский обозреватель Абромайтис.

Ранее американские СМИ сообщили о том, что противовоздушная оборона Прибалтики беспомощна перед ВКС России. Латвия, Литва и Эстония не обладают многочисленными вооруженными силами, а дислоцированные истребители НАТО не смогут обеспечить приемлемый уровень боевой мощи в случае вооруженного конфликта с Россией. Телеканал RT сообщил, что шведский Институт оборонных исследований в ходе стратегической симуляции просчитал, что Прибалтика не приспособлена к войне с РФ.

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