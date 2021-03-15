Подмосковный суд признал подданного Нидерландов виновным в перевозке наркотиков

Москва, 15 марта. Дворец правосудия в Московской области приговорил подданного Нидерландов, обвиняемого в перевозке наркотиков через границу РФ, к 15 годам колонии.

Химкинский городской суд вынес финальное решение по делу о переправке свыше 105 килограммов колумбийского кокаина через российскую таможню. Главного фигуранта дела — подданного Королевства Нидерландов — признали виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорили к 15 годам колонии строго режима, сообщили в пресс-службе дворца правосудия.

По данным следствия, мужчина входил в преступное сообщество, которое занималось незаконным оборотом наркотиков. В 2000 году он и его подельники перевезли через российскую границу свыше 105 килограммов кокаина из Колумбии.