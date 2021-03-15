Донбасс сегодня: минометные расчеты ВСУ в полной боеготовности, в ЛНР ожидают провокаций

Донбасс, 15 марта. Защитники ДНР пресекли попытку атаки с воздуха на свои позиции. Штаб ООС готовит провокации. Минометные расчеты одной из бригад ВСУ приведены в полную боеготовность. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Украинские силовики трижды за сутки открывали огонь по населенным пунктам Луганской и Донецкой народных республик. На горловском направлении обороны ДНР применялись 82-мм минометы и противотанковые гранатометы. На мариупольском — военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ предприняли попытку атаковать позиции народной милиции с воздуха, сбросив боеприпас с беспилотника. Вовремя заметив технику противника, дончанам удалось при помощи станции постановки помех добиться сброса взрывного устройства вдалеке от своих позиций. В ЛНР вооруженные формирования Украины обстреляли Молодежное с применением гранатометов различного типа.

В Луганске рассказали о готовящихся атаках со стороны ВСУ

В ближайшее время точкой напряженности с высокой долей вероятности станет участок в районе Троицкого Луганской области, убеждены в оборонном ведомстве ЛНР. Согласно данным разведки луганчан, в указанном районе, где дислоцированы подразделения 10-го батальона 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, по приказу командира бригады все минометные расчеты приведены в полную боевую готовность.

В Народной милиции ожидают возобновления интенсивных минометных обстрелов в этом районе. В Луганске предупредили украинских военнослужащих об адекватных ответных мерах в случае нанесения ударов по населенным пунктам республики.

Штаб ООС готовит провокации на донецком направлении

Аналогичные сообщения приходят из управления Народной милиции ДНР. В Донецке сообщают о прибытии на западные позиции первого мехбатальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Это может свидетельствовать о подготовке провокаций и скором увеличении количества обстрелов.

Кроме того, разведка дончан сообщает о прибытии в зону ответственности 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ съемочных групп украинских телеканалов, что также говорит о подготовке провокаций военнослужащими этой части.