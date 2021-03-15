В гарнизонном суде назвали место содержания Алексея Навального

Москва, 15 марта. Блогер Алексей Навальный сейчас пребывает в ИК-2 во Владимирской области, говорится в письме 235-го Гарнизонного военного суда.

Жалоба представителя основателя признанного иноагентом в РФ «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) на бездействие следователей в связи с госпитализацией Навального в Омске будет рассмотрена 16 марта. По данным ТАСС, в письме 235-го Гарнизонного военного суда, который будет рассматривать жалобу, говорится, что блогер в настоящее время находится в ИК-2 во Владимирской области.