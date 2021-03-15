Максим Фадеев показал архивный снимок с отцом Юлии Савичевой

Москва, 15 марта. Музыкальный продюсер продолжает радовать поклонников архивными фотографиями. Артист показал снимок из своей молодости, на котором запечатлен отец певицы Юлии Савичевой.

Композитор поздравил православных с прощеным воскресеньем и публично попросил прощения у всех. К публикации на своей странице в Instagram он приложил редкое фото. Вместе с артистом в объектив камеры попал отец Савичевой.

«Парень на фото, который выглядывает, это Стас Савичев, отец Юли Савичевой. Как молоды мы были!» — подписал кадр Фадеев.

Многие пользователи Сети не узнали Савичева и отметили, что мужчина очень похож на португальского форварда Криштиану Роналду. Еще было предположение, что на фото композитор Виктор Дробыш.

Снимок, сделанный в молодые годы Фадеева, порадовал поклонников. Запись собрала несколько тысяч лайков.

«На фото вы очень похожи со своей супругой Наташей, как брат и сестра»; «Как классно! Годы чудесные!» — пишут фолловеры.

Недавно Максим Фадеев поделился трогательным фото с женой Натальей. В понедельник супруги празднуют 30-летие совместной жизни.