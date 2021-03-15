Принц Гарри придумал, как почтить память принцессы Дианы в День матери

Лондон, 15 марта. Принц Гарри нашел способ почтить память своей покойной матери, принцессы Дианы, которая погибла в 1997 году, попав в автокатастрофу.

Внук Елизаветы II выразил уважение к леди Ди в честь Дня матери. Хотя принц переехал из Великобритании и сейчас живет в США вместе с супругой, актрисой Меган Маркл, остаться в стороне от праздника он не мог, поэтому придумал, как почтить память принцессы Дианы. Изданию Daily Mail стало известно, что по распоряжению Гарри на могиле его матери, похороненной на частном острове на территории ее родового дома Олторп-Хаус, появились цветы.

Недавно принц Гарри и его жена дали американской ведущей Опре Уинфри интервью, вызвавшее настоящий скандал. Например, Маркл рассказала, что во время пребывания в Лондоне у нее появились суицидальные мысли, однако ей не разрешили обратиться к специалисту, поскольку это навредило бы имиджу королевской семьи, передает «Мир 24». После нашумевшего интервью популярность принца Гарри и Меган Маркл среди британцев резко снизилась.