Участница «Голоса» Саша Круглова выпустила новый трек

Москва, 15 марта. Певица Саша Круглова, участвующая в седьмом сезоне «Голоса», презентовала новый трек «Любовь это ты».

Композиция уже заслужила похвалу профессионалов. Создатели уверены, что трек обладает всем необходимым, чтобы стать лидером радиочартов и хит-сборников. Новая песня обещает оказаться одной из ярких весенних премьер, передает пиар-директор исполнительницы.

«Моя новая песня — весенний гимн настоящей искренней и музыкальной любви. Посвящение тому, кто поверил в меня и помог мне реализовать самые смелые творческие планы. Двум мирам, которые слились воедино. Тем, кто ищет, находит любовь и умеет любить», — сказала Круглова.

Саша Круглова участвовала в телепроекте «Голос». Девушка выбыла из шоу на этапе поединков. Она вместе с Уку Сувисте исполняла песню Love Runs Out.