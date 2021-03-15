Российским автолюбителям рассказали, стоит ли менять зимнюю резину

Москва, 15 марта. Автоэксперт Максим Ракитин рассказал гражданам Российской Федерации, стоит ли сейчас задумываться о смене зимней резины на летнюю.

Информацией с автолюбителями ведущий программы «Вечерняя передача» на «Москве FM» поделился в беседе с «Москвой 24». Летние шины можно использовать при температуре воздуха около 7 градусов, как стало известно из слов эксперта.

«Сейчас пока, судя по градуснику, рановато — ближайшие неделю-две этого точно делать не стоит», — уверяет Ракитин.

Он напомнил об очередях, которые образовываются в шиномонтажках при наступлении весенней погоды. Поэтому менять резину стоит рано утром или поздно вечером, считает собеседник издания.

Ранее стало известно, что единственную в Соединенных Штатах Америки модель ВАЗ-2110 выставили на продажу за 10 950 долларов, или за 815 тысяч рублей. Продавец уверяет, что отечественный седан находится в отличном состоянии.